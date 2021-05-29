Индонезия отправит госслужащих на удаленку на Бали, чтобы поддержать туризм на острове

Правительство Индонезии отправит около 8000 госслужащих из восьми подразделений удаленно работать на Бали в рамках поддержки экономики острова, испытывающую проблемы из‑за отсутствия туристов. Программа находится на «финальной стадии составления», передает Nikkei Asia.

По словам замминистра по туризму и креативной экономике Одо Манухуту, власти хотят, чтобы отправленные госслужащие создавали спрос на отели и рестораны на Бали и приносили им доход. По их подсчетам, на релизацию программы «Работай с Бали» понадобятся «огромные» средства: например, на размещение одного работника уйдет примерно 209 долларов в месяц.

Манухуту сказал, что многие отели на Бали жалуются, что их заполняемость во время пандемии не превышает 10%, из‑за чего они вынуждены увольнять персонал. Ожидается, что новая мера побудит работников частного сектора последовать примеру государства, тем самым заполнив около 140 тыс. гостиничных номеров.

В период с января по апрель на Бали прибыло всего около 350 иностранных туристов, по сравнению с 1,2 млн в этот же период прошлого года. До пандемии туризм на Бали составлял 80% экономики острова, но в 2020 году и первом квартале 2021 года его показатели оказались самыми низкими из всех провинций Индонезии.

На данный момент у острова самый высокий уровень иммунизации населения против коронавируса и самые быстре темпы вакцинации. Местные власти рассчитывают достичь коллективного иммунитета к июлю и открыть пляжи для иностранных туристов. Индонезия также рассматривает создание «туристических коридоров» с Россией, Сингапуром, Вьетнамом и Великобританией.