Скриптонит записал трек с сэмплом самого себя

Скриптонит выпустил трек «Будьте здоровы», на заднем плане которого слышно его самого. Этот сэмпл не из какой‑то другой композиции рэпера, а отдельно записанная дорожка.

Сначала «Будьте здоровы» вышел в ютьюбе и телеграм-канале лейбла Musica36. Количество подписчиков в телеграме увеличилось сразу до 29 тыс. человек, отмечает The Flow. Только потом он стал доступен на стриминговых сервисах.

Ранее Скриптонит в инстаграме раскритиковал работу продюсера Swizz Beatz над предсмертным альбомом DMX «Exodus». По его мнению, на альбоме можно услышать только 3 «нормальных бита», а вся пластинка испорчена хуками и инструменталом.