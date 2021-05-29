Скончался автор серии игр Syberia Бенуа Сокаль

28 мая в возрасте 66 лет скончался бельгийский художник и автор серии игр Syberia Бенуа Сокаль. Издательство Microids уточнило, что в последнее время геймдизайнер боролся с продолжительной болезнью.

«Бенуа внес огромный вклад в глобализацию видеоигр благодаря разнообразным и плодотворным проектам за последние 25 лет. Настоящий визионер и чрезвычайно талантливый художник», — следует из заявления. Создатель Syberia не дожил до 67 лет ровно месяц.

Работать как художник Сокаль начал в 1978 году. В 1996 году при поддержке Microids он выпустил квест Amerzone, а в 2002 году представил Syberia, в которой «передал свою любовь ко всему восточноевропейскому». Кроме того, он принял участие в разработке следующих частей игры. Четвертая — Syberia: The World Before — должна выйти в этом году.