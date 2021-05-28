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Группа «Психея» представила альбом «Видения» — первый за восемь лет

Юлия Онодэра
Вчера в 22:59

Группа «Психея» выпустила альбом «Видения». Он стал первым релизом коллектива за последние восемь лет. Пластинка появилась на различных музыкальных стриминговых сервисах.

В альбом вошли десять песен, написанных фротменом «Психеи» Дмитрием Фео Порубовым. В записи треков, помимо участников группы, участвовали пианист Саша Улаев и скрипач Леонид Шелухин.

Запись пластинки продолжалась с осени 2020 года по весну 2021 года, но новые песни музыканты создавали и репетировали на протяжении последних пяти лет — между гастролями и личными сайд-проектами.

По словам Порубова, «Видения» получились «очень личным и экспериментальным именно по лирике альбомом». В треках артисты пытались добиться максимальной мелодичности и певучести.

Презентация альбома пройдет 4 июня в Москве и 11 июня в Петербурге. Помимо новой пластинки коллектив исполнит песни со своих предыдущих релизов.

«Психея» основана в 1996 году в городе Кургане. В этом году коллективу исполняется 25 лет — за это время он успел выпустить пять студийных альбомов, пять синглов и один EP. Группа играет музыку в жанре постиндастриала и альтернативного рока.

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