Мерл Дэндридж сыграет Марлин в экранизации игры The Last of Us от HBO

Американская актриса Мерл Дэндридж сыграет Марлин сериале HBO по мотивам видеоигры The Last of Us. Она озвучивала эту же роль в оригинальной игре 2013 года, пишет The Hollywood Reporter.

Действие The Last of Us происходит в постапокалиптическом будущем, в мире, пережившем глобальную пандемию. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Главные роли сыграют Педро Паскаль и Белла Рэмси. Также к проекту присоединился Гэбриел Луна — в сериале он станет Томми Миллером.

Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе HBO над сериалом «Чернобыль». Продюсированием также займется создатель игры Нил Дракманн.

Пилотный выпуск снимет российский режиссер Кантемир Балагов. Оператором, вероятно, станет Ксения Середа, которая снимала «Дылду» Балагова.