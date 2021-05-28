Роскомнадзор предупредил телеканал Disney о незаконности показа ЛГБТ-мультфильма «Выход»

Роскомнадзор направил телеканалу Disney письмо с напоминанием об административной ответственности за распространение среди детей информации, содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщил «РБК».

Поводом для обращения стал короткометражный мультфильм студии Pixar «Выход», главный герой которого — гомосексуальный мужчина, который боится рассказать родным о своей ориентации. Картина вышла в 2020 году, но почему‑то встревожила Роскомнадзор только сейчас.

В ведомстве свое письмо телеканалу назвали «профилактическим». Сотрудникам Disney порекомендовали соблюдать законы и «не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей».

О планах телеканала Disney показывать «Выход» в эфире на данный момент ничего не известно. Что именно побудило Роскомнадзор обратиться с разъяснением закона, в ведомстве не уточнили.

Мультфильм «Выход» снял режиссер Стивен Клэй Хантер. Премьера 9-минутной ленты состоялась 22 мая 2020 года. Короткометражка была представлена для рассмотрения Американской киноакадемией, однако так и не вошла в перечень номинантов «Оскара-2021».