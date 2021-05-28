Гвен Стефани ответила на обвинения в культурной апроприации. Ее осуждали за создание Harajuku Girls

Американская певица Гвен Стефани на протяжении многих лет работала с группой подтанцовки Harajuku Girls. За использование их образов, основанных на уличной японской моде, ее обвинили в культурной апроприации. В интервью Paper Стефани ответила на претензии.

Артистка заявила, что ее обращение к образам из японской культуры — это дань уважения и восхищения. И добавила, что, по ее мнению, раньше у творческих людей было гораздо больше свободы, в том числе для роста и развития.

«Мы учимся друг у друга, мы делимся друг с другом, мы растем благодаря друг другу. А все эти правила только еще больше и больше разделяют нас… Думаю, мы росли в то время, когда не существовало так много правил», — сказала Стефани.

Певица поделилась тем, как придумала концепцию бэк-группы Harajuku Girls. Она призналась, что была давней поклонницей Японии и потому решила в 2004 году пригласить к себе в подтанцовку именно японских девушек, которые были ее подругами.

«У меня была идея, что на подтанцовке должны быть девушки — ведь я никогда не выступала с девушками, и они оказались японками, девчонками с Харадзюку (модный район Токио. — Прим. ред.), потому что это те девушки, которых я обожаю», — объяснила Стефани.

По словам артистки, она мечтала бы и сама жить в Токио и проводить время в квартале Харадзюку, известном как популярное место встреч японской молодежи, в частности — представителей красочных местных субкультур.

Впервые Harajuku Girls появились вместе с Гвен Стефани в клипах на треки из альбома «Love. Angel. Music. Baby». В состав группы вошли Майя Чино по прозвищу Любовь, Дженнифер Кита (Ангел), Рино Накасоне (Музыка) и Маюко Китаяма (Малышка).

Помимо некорректных заимствований образов из японской культуры Стефани также обвиняли в культурной апроприации в адрес африканских, индийских и индейских культур. Артистка носила бинди в клипах группы No Doubt и появилась в образе коренного жителя Америки в шоу «Голос».