Жак Энтони выпустил альбом «Lilium»

В альбом вошло 14 треков: «Тысячи лезвий», «Успех», «Паника» и другие. В записи приняли участие «Недры», Seemee и Apashe, а обложкой стало фото с деревенскими жителями, которые режут свинью.

Российский рэп-исполнитель Жак Энтони выпустил новый альбом «Lilium». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

«Жак возвращается с новым агрессивным альбомом, вдохновленным эстетикой французских улиц и европейским кинематографом 1990-х. Геральдическая лилия — Lilium — как символ королевской власти для самого Жака становится метафорической визуализацией единения со своими слушателями в их собственном движении, где главными ценностями являются честность и стремление работать над собой и своим делом», — заявили представители рэпера.

Последним крупным релизом Жака Энтони стал мини-альбом «Дориан Грей, Том 2: Дорога в Мачу-Пикчу. Пролог». За месяц до его выхода рэпер отменил осенний тур, чтобы доработать пластинку.