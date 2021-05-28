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Жак Энтони выпустил альбом «Lilium»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:11

Российский рэп-исполнитель Жак Энтони выпустил новый альбом «Lilium». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

В альбом вошло 14 треков: «Тысячи лезвий», «Успех», «Паника» и другие. В записи приняли участие «Недры», Seemee и Apashe, а обложкой стало фото с деревенскими жителями, которые режут свинью.

«Жак возвращается с новым агрессивным альбомом, вдохновленным эстетикой французских улиц и европейским кинематографом 1990-х. Геральдическая лилия — Lilium — как символ королевской власти для самого Жака становится метафорической визуализацией единения со своими слушателями в их собственном движении, где главными ценностями являются честность и стремление работать над собой и своим делом», — заявили представители рэпера.

Последним крупным релизом Жака Энтони стал мини-альбом «Дориан Грей, Том 2: Дорога в Мачу-Пикчу. Пролог». За месяц до его выхода рэпер отменил осенний тур, чтобы доработать пластинку.

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