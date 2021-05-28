На редактора Doxa Владимира Метелкина завели второе уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правозащитную организацию «Агора».

Журналиста подозревают в клевете в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования (часть 2 статьи 298.1 УК РФ). Если Метелкина признают виновным, ему грозят обязательные работы и штраф до миллиона рублей.

Ранее редактора Doxa также обвинили в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Это произошло из‑за видео в поддержку школьников и студентов, желающих участвовать в январских протестах.

По данной статье Метелкина могут осудить на срок до трех лет. Однако свою вину журналист категорически отрицает, также как и трое его коллег, которые тоже фигурируют в деле.

14 апреля в редакции Doxa и у троих ее сотрудников прошли обыски. Арамяна, Гутникову, Метелкина и Тышкевич обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Журналистам запретили на два месяца выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем‑либо, кроме адвокатов и родственников. Позже Арамяну разрешили покидать квартиру на два часа — с 8.00 до 10.00.

В поддержку редакторов выступили более 120 преподавателей Высшей школы экономики. Юрий Дудь также высказался о преследовании сотрудников Doxa, назвав его репрессиями государства против независимых медиа.