Марион Котийяр и Адам Драйвер появились в новой песне группы Sparks. Она войдет в мюзикл «Аннетт»

Американская группа Sparks выпустила клип на новый трек «So May We Start» — там поют Марион Котийяр, Адам Драйвер и Саймон Хелберг. Это первый сингл, который войдет в мюзикл «Аннетт» режиссера Леоса Каракса.

«Изначально мы задумали „Аннетт“ как еще один альбом Sparks. Но на этот раз это будет повествовательная история, которая будет состоять из трех главных героев, достаточно небольшого ансамбля, который позволит нам также представить оперу на гастролях», — говорится в заявлении коллектива.