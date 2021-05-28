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Марион Котийяр и Адам Драйвер появились в новой песне группы Sparks. Она войдет в мюзикл «Аннетт»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:06

Американская группа Sparks выпустила клип на новый трек «So May We Start» — там поют Марион Котийяр, Адам Драйвер и Саймон Хелберг. Это первый сингл, который войдет в мюзикл «Аннетт» режиссера Леоса Каракса.

«Изначально мы задумали „Аннетт“ как еще один альбом Sparks. Но на этот раз это будет повествовательная история, которая будет состоять из трех главных героев, достаточно небольшого ансамбля, который позволит нам также представить оперу на гастролях», — говорится в заявлении коллектива.

В фильме «Аннетт» Адам Драйвер играет роль стендап-комика, а Котийяр — его жену, всемирно известную оперную певицу. Их гламурная и идеальная жизнь принимает неожиданный оборот, когда рождается их дочь Аннетт, девочка с уникальным даром.

Премьера трейлера мюзикла состоялась 19 мая. Фильм откроет 74-й Каннский кинофестиваль в июле.

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