Российская «Википедия» заявила о рисках получить статус иноагента

Российская «Википедия» может получить статус иностранного агента и попасть под «все эти санкции» в случае открытия филиала в России, передает «Интерфакс» слова исполнительного директора некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислава Козловского.

Опасения о том, что российской версии энциклопедии присвоят статус иноагента, Козловский высказал на обсуждении в Госдуме законопроекта об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных ИТ-компаний.

В ходе дискуссии он подчеркнул, что российская «Википедия» существует исключительно за счет пожертвований читателей. В ответ глава думского комитета по информационной политике и один из соавторов инициативы Александр Хинштейн напомнил, что НКО могут признать иноагентом при условии, что та занимается политической деятельностью. «То, что я сейчас с вами разговариваю, по вашему закону — политическая деятельность», — сказал Козловский. Депутат с ним не согласился.

21 мая в Госдуму внесли законопроект, обязывающий работающие с российской аудиторией зарубежные ИТ-компании открывать в России свои представительства. В случае отказа им могут ограничить деятельность вплоть до блокировки ресурса. Закон будет распространяться на ресурсы с аудиторией не менее 500 тыс. российских пользователей в сутки.

Станислав Козловский поделился в своем Твиттере фотографией из заседания с полным списком сайтов, которые попадают под действие законопроекта. В него вошли Wikipedia.org, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Viber, сервисы Google, Bing.com, Aliexpress, Ikea.com, Amazon и другие ресурсы.