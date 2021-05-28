перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа «Саммер кома» выпустила новый альбом «Праздники». На фитах — Тимур Мизинов и Verbludes 14:53
THR: режиссер Тодд Филлипс напишет сценарий для продолжения «Джокера» 14:16
Александр Литвинов/Facebook Полицейские из дела Ивана Голунова получили сроки до 12 лет колонии
Полицейские из дела Ивана Голунова получили сроки до 12 лет колонии 13:40
Арт-платформа Cube.Moscow откроет сразу девять новых выставок 13:06
«Кис-кис», Zoloto и «СБПЧ»: «Отличный Fest» объявил третью волну артистов 12:40
За сутки в России выявили 9252 случая коронавируса 11:53
Покупатель NFT-видео, где Чарли кусает брата за палец, решил оставить оригинал на ютьюбе 11:20
Nike расторгла контракт с Неймаром из‑за обвинений в домогательствах 10:36
Вышел посмертный альбом DMX «Exodus» 9:25
morgen_shtern/Instagram Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю
Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю 9:13
За два года доходы Рогозина выросли почти вдвое. В Роскосмосе сказали, что он получил две премии 8:37
Харви Кейтель и Сэм Уортингтон беседуют о гангстерской жизни в трейлере байопика «Лански» 2:14
Украинский стартапер продаст NFT своей ноги, чтобы разработать приложение для диабетиков 1:22
В сети появился новый трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном 0:38
rinasonline/Instagram Рина Саваяма сыграет вместе с Киану Ривзом в фильме «Джон Уик-4»
Рина Саваяма сыграет вместе с Киану Ривзом в фильме «Джон Уик-4» 0:00
«Стереолето» анонсировало вторую волну артистов. Среди них — Муся Тотибадзе, OQJAV и «Электрофорез» Вчера в 22:51
«Самокат» и фонд «Шалаш» запустили просветительский проект о «трудных» детях Вчера в 22:46
«Хлебозавод» устраивает большой фестиваль «День соседа». Кураторами станут жители соседних районов Вчера в 22:05
Компания Amazon представила «будки для медитации». В них сотрудники могут отдохнуть Вчера в 22:04
Matt Petit/GettyImages Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году
Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году Вчера в 21:23
Отключить рекламу

Арт-платформа Cube.Moscow откроет сразу девять новых выставок

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:06

Пространство арт-платформы Cube.Moscow откроет сразу девять выставок 29 мая. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В большом зале — выставка «Последний марш»: иммерсивный проект американского художника и документалиста Наума Медового и видеохудожника Никиты Шохова, которые вместе с композитором Олегом Макаровым расскажут о трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй Мировой войны. Идея проекта сфокусирована на Второй мировой войне как наиболее значимом событии новейшей истории.

Галерея Syntax представит новую персональную выставку художника и дизайнера Георгия Острецова. Художник иронизирует над современным обществом с навязанными штампами социального поведения.

В галерее «Алиса» откроется выставка Юлии Шафаростовой «Фонтаны Бачикистана». В экспозицию войдут графические работы из серии «Проекты неработающих фонтанов Бачикистана» и инсталляция «Питьевой фонтанчик».

Галерея Window project представит персональную выставку грузинской художницы Русудан Хизанишвили. В своих работах Хизанишвили покажет могущество женщин, изображая их видоизмененные тела и таинственные призрачные фигуры. Художница оставила героинь обезличенными, обосновывая тем, что так зачастую происходит с женщинами в Грузии.

В Arts Square Gallery пройдет выставка «Свободны от времени» с графическими работами Анатолия Брусиловского и Эрнста Неизвестного, скульптурами Шемякина, живописью и графикой Боба Кошелохова.

В галерее Cubed откроется первая для москвичей выставка Кати Белявской «Барышня-крестьянка», созданная в 2019-м. Галерея «Среда» представит серию работ 10 художниц из России и Беларуси с факультета современного искусства высшей школы «Среда обучения» на выставке «Волнения».

PA gallery покажет выставку Владимира Трямкина «Материалы». В экспозиции показаны шесть работ художника, выполненные в смешанной технике с применением непривычных художественных материалов — дерева, песка, картона, бензина, ткани, листов металла и растений.

Обновленные выставки проработают до конца лета. Узнать больше о предстоящих проектах арт-платформы можно на сайте Cube.Moscow.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Олег Макаров
Георгий Острецов
Эрнст Неизвестный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить