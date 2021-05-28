Арт-платформа Cube.Moscow откроет сразу девять новых выставок

Пространство арт-платформы Cube.Moscow откроет сразу девять выставок 29 мая. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В большом зале — выставка «Последний марш»: иммерсивный проект американского художника и документалиста Наума Медового и видеохудожника Никиты Шохова, которые вместе с композитором Олегом Макаровым расскажут о трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй Мировой войны. Идея проекта сфокусирована на Второй мировой войне как наиболее значимом событии новейшей истории.

Галерея Syntax представит новую персональную выставку художника и дизайнера Георгия Острецова. Художник иронизирует над современным обществом с навязанными штампами социального поведения.

В галерее «Алиса» откроется выставка Юлии Шафаростовой «Фонтаны Бачикистана». В экспозицию войдут графические работы из серии «Проекты неработающих фонтанов Бачикистана» и инсталляция «Питьевой фонтанчик».

Галерея Window project представит персональную выставку грузинской художницы Русудан Хизанишвили. В своих работах Хизанишвили покажет могущество женщин, изображая их видоизмененные тела и таинственные призрачные фигуры. Художница оставила героинь обезличенными, обосновывая тем, что так зачастую происходит с женщинами в Грузии.

В Arts Square Gallery пройдет выставка «Свободны от времени» с графическими работами Анатолия Брусиловского и Эрнста Неизвестного, скульптурами Шемякина, живописью и графикой Боба Кошелохова.

В галерее Cubed откроется первая для москвичей выставка Кати Белявской «Барышня-крестьянка», созданная в 2019-м. Галерея «Среда» представит серию работ 10 художниц из России и Беларуси с факультета современного искусства высшей школы «Среда обучения» на выставке «Волнения».

PA gallery покажет выставку Владимира Трямкина «Материалы». В экспозиции показаны шесть работ художника, выполненные в смешанной технике с применением непривычных художественных материалов — дерева, песка, картона, бензина, ткани, листов металла и растений.

Обновленные выставки проработают до конца лета. Узнать больше о предстоящих проектах арт-платформы можно на сайте Cube.Moscow.