Покупатель NFT-видео, где Чарли кусает брата за палец, решил оставить оригинал на ютьюбе

Видео «Чарли опять укусил меня за палец!» продали на NFT-аукционе за 760 тыс. долларов, пишет CNN. Авторы ролика обещали удалить оригинал из ютьюба после продажи, но новый владелец отказался делать это.

«После аукциона мы связались с покупателем, который в конечном итоге решил оставить видео на ютьюбе. Он посчитал, что ролик является важной частью поп-культуры и его нельзя удалять. Теперь он будет жить вечно, чтобы люди могли продолжать наслаждаться им», — рассказал создатель видео Говард Дэвис-Карр в интервью Quartz.

Ролик торговался на аукционной странице в течении недели, и к выходным его цена резко выросла. Интенсивные торги велись между двумя анонимными аккаунтами — 3fmusic и mememaster. В конце концов 3fmusic перекупил видео за большую цену. На момент написания заметки «Чарли опять укусил меня за палец!» просмотрели более 880 млн раз с момента публикации в 2007 году.