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Украинский стартапер продаст NFT своей ноги, чтобы разработать приложение для диабетиков

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:22

Украинский предприниматель, сооснователь стартапа Sugarrr Богдан Диордица продаст 3D-модель своей ноги в качестве NFT, чтобы собрать деньги на разработку приложения для людей с диабетом. Об этом сообщил «Нож» со ссылкой на аукцион Foundation.

Диордица хочет привлечь внимание к проблеме ампутации конечностей у пациентов-диабетиков. Его цель — создать программу для анализа состояния человека. Она поможет предупредить развитие гипо- или гипергликемии — опасных критических состояний.

Они могут грозить пациентам с диабетом почечной недостаточностью, развитием слепоты или необходимостью ампутации. Диордица знает об этом не понаслышке: несколько лет назад 22-летний бизнесмен чуть не потерял ногу из‑за воспаления на месте инсулиновой помпы.

Именно эту ногу, которую с трудом удалось сохранить, молодой человек оцифровал. Он рассчитывает продать невзаимозаменяемый токен и использовать вырученные деньги на развитие стартапа. Стартовая цена NFT — примерно 14 тыс. долларов.

«Это та болезнь, из‑за которой ежедневно 2448 людям ампутируют ногу. Минус одна конечность каждые полминуты», — рассказал Диордица. Стартапер надеется, что его будущий проект поможет спасти здоровье и жизни большему числу диабетиков.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продать самые различные лоты, например, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты, фильмы и статьи.

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