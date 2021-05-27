перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Стереолето» анонсировало вторую волну артистов. Среди них — Муся Тотибадзе, OQJAV и «Электрофорез» 22:51
«Самокат» и фонд «Шалаш» запустили просветительский проект о «трудных» детях 22:46
«Хлебозавод» устраивает большой фестиваль «День соседа». Кураторами станут жители соседних районов 22:05
Компания Amazon представила «будки для медитации». В них сотрудники могут отдохнуть 22:04
Matt Petit/GettyImages Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году
Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году 21:23
В «Главклубе» пройдет концерт Thomas Mraz. На нем музыкант представит новый альбом 21:09
Манижа подаст в суд на Wonderzine, фронтмен «Animal Джаз» у Дудя и другие новости дня 20:56 Дайджест
Центр Вознесенского покажет спектакль «Шоп» о колонизации малых народов Севера 20:28
Суд в Москве оштрафовал Twitter почти на 20 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент 19:42
Третий сезон мультсериала «Простоквашино» покажут в Okko 19:37
strelka_kb/Instagram «Гараж» проведет архитектурный конкурс на разработку концепции Garage Screen-2022
«Гараж» проведет архитектурный конкурс на разработку концепции Garage Screen-2022 18:59
В петербургском «Планетарии № 1» пройдет аудиовизуальный концерт «Мираж: в пустыне невозможного» 18:18
Black Midi выпустили второй студийный альбом «Cavalcade» 18:03
Москино покажет архивный фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна в кинотеатре «Художественный» 17:31
Томми Кэш стал участником музыкальной резиденции Catch Your Wave 17:28
Morgenstern/YouTube Моргенштерн в роли колумбийского наркобарона в клипе «Pablo»
Моргенштерн в роли колумбийского наркобарона в клипе «Pablo» 16:42
Актеры сериала «Друзья» подтвердили, что больше никогда не воссоединятся на экране 16:31
Минюст внес клона ФБК* в список иноагентов 16:13
В «Афишу» пришли четыре новых топ-менеджера 15:38
Рейв и суровые нулевые в новом клипе джаз-группы The RIG 15:09
Отключить рекламу

«Самокат» и фонд «Шалаш» запустили просветительский проект о «трудных» детях

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:46

Ритейлер «Самокат» и фонд «Шалаш» запустили просветительский проект о детях и подростках с трудностями поведения. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели онлайн-страницы.

На ней эксперты рассказали, почему дети могут вести себя неудобно или агрессивно, из‑за чего они дерутся, кричат, не следуют правилам и причиняют вред себе или окружающим. Также специалисты поделились, как общаться с такими детьми и как им помочь.

«Дети ведут себя так, потому что их не научили, как можно вести себя иначе, именно поэтому испуганные дети делают пугающие вещи. <…> Мы хотим показать, что это не „трудные“ дети, а дети, которым трудно, и им всем нужна поддержка и защита», — сказала директор «Шалаша» Лиля Брайнис.

Проект приурочен к Дню защиты детей. Он призван привлечь внимание к проблемам не только малышей, но и подростков — в первую очередь тех, кто не умеют выражать эмоции и справляться с ними.

Страница в сети поможет взрослым лучше понять детей, развеет мифы о «плохих» семьях и предостережет родителей от бездействия, рассказав о последствиях трудного поведения.

В приложении «Самоката» проект поддержат с помощью новых названий для некоторых продуктов: «Макароны, которые постоянно себя накручивают», «Камамбер, который вырастет — поймет», «Сливки, которые вечно задирают нас». Они напомнят о типичных и неэффективных фразах, которые взрослые говорят детям.

«Афиша Daily» недавно разбиралась в явлении «трудных» детей. Психолог рассказал, какие ошибки совершают родители при общении и как добиться уважения от подростков.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить