«Самокат» и фонд «Шалаш» запустили просветительский проект о «трудных» детях

Ритейлер «Самокат» и фонд «Шалаш» запустили просветительский проект о детях и подростках с трудностями поведения. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели онлайн-страницы.

На ней эксперты рассказали, почему дети могут вести себя неудобно или агрессивно, из‑за чего они дерутся, кричат, не следуют правилам и причиняют вред себе или окружающим. Также специалисты поделились, как общаться с такими детьми и как им помочь.

«Дети ведут себя так, потому что их не научили, как можно вести себя иначе, именно поэтому испуганные дети делают пугающие вещи. <…> Мы хотим показать, что это не „трудные“ дети, а дети, которым трудно, и им всем нужна поддержка и защита», — сказала директор «Шалаша» Лиля Брайнис.

Проект приурочен к Дню защиты детей. Он призван привлечь внимание к проблемам не только малышей, но и подростков — в первую очередь тех, кто не умеют выражать эмоции и справляться с ними.

Страница в сети поможет взрослым лучше понять детей, развеет мифы о «плохих» семьях и предостережет родителей от бездействия, рассказав о последствиях трудного поведения.

В приложении «Самоката» проект поддержат с помощью новых названий для некоторых продуктов: «Макароны, которые постоянно себя накручивают», «Камамбер, который вырастет — поймет», «Сливки, которые вечно задирают нас». Они напомнят о типичных и неэффективных фразах, которые взрослые говорят детям.

«Афиша Daily» недавно разбиралась в явлении «трудных» детей. Психолог рассказал, какие ошибки совершают родители при общении и как добиться уважения от подростков.