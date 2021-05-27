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«Хлебозавод» устраивает большой фестиваль «День соседа». Кураторами станут жители соседних районов

Виктория Шанина
Сегодня в 22:05

29 мая на территории «Хлебозавода» пройдет фестиваль «День соседа». Цель ивента — собрать вместе и передружить локальное сообщество жителей района и постоянных посетителей, рассказала «Афише Daily» пресс-служба пространства.

В музыкальную программу попало выступление инструментального оркестра Simple music ensemble и диджей-сеты от команды Scratch DJ School. Гости смогут поиграть в шахматы на площади от World Chess Club Moscow или в пинг-понг от PING TABLET. Ridestep предоставит площадку трам-серфинга, а школа «Веломедик» позволит взрослым и детям бесплатно посетить занятия.

Кроме того, на фестивале можно будет научиться играть на укулеле, сделать деревянные скворечники с мастерской «Дело техники», а также посетить ковровую ярмарку Carpet hauser и блошиный рынок от проектов «Мосвинтаж» и «Привет, животные!». Главными по напиткам и закускам станут кафе «Заря», «Крафтейнер», Lars, «Ветераны Фалафеля», Floo.

«Хлебозавод» — часть инфраструктуры Бутырского и Савеловского районов, где много времени проводят местные жители. Они и станут основными кураторами крупного мероприятия в честь Дня соседа. Вместе с ними за все активности и контент будут отвечать резиденты, партнеры и соседи «Хлебозавода».

«День соседа» будет проходить с 12.00 до 20.00, вход бесплатный. Подробности проекта можно найти по ссылке.

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