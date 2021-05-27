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Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году

Виктория Шанина
Сегодня в 21:23

94-я церемония награждения «Оскар» пройдет 27 марта 2022 года. Американская киноакадемия решила не проводить премию в феврале, пишет Deadline.

Изначально церемония должна была пройти 27 февраля, однако дату сдвинули, чтобы не конкурировать с зимними Олимпийскими играми (4–20 февраля) и Супербоулом (6 февраля). Номинантов на премию организаторы объявят 8 февраля — на месяц раньше, чем в 2021 году.

Фильмы, претендующие на «Оскар», должны выйти с 1 марта по 31 декабря этого года. Требования к ним останутся прежними, полные правила и дедлайны подачи заявок на участие в тематических категориях будут объявлены в июне.

В этом году приз в номинации «Лучший фильм» получила «Земля кочевников». Лучшим актером стал Энтони Хопкинс («Отец»), а актрисой — Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»). «Афиша Daily» подробно рассказывала о сюрпризах церемонии и разобрала итоги кинопремии 2021 года.

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