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В «Главклубе» пройдет концерт Thomas Mraz. На нем музыкант представит новый альбом

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:09

В «Главклубе» 28 мая пройдет концерт Thomas Mraz. На нем музыкант представит новый альбом под названием «Victory». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте «Афиши».

Московская презентация станет первой в серии летних концертов, приуроченных к релизу третьей пластинки уфимского артиста. 11 июня Thomas Mraz также выступит в Минске, а 13 июня — в Киеве.

Альбом «Victory» вышел в начале апреля. В него вошли 25 треков, в том числе фиты с Cream Soda, «Лаудом», Basic Boy, GONE.Fludd, Tveth & OFFMi, Blago White, Леваном Горозией, а также Oligarkh, Lurmish и Ккоме.

Следом за пластинкой Thomas Mraz представил анимированный клип на песню «Болью». О ролике для «Афиши Daily» рассказали сам музыкант и режиссер Стас Башкатов. А в прошлом году мы говорили с Thomas Mraz об отцовстве, Уфе, Dopeclvb и кризисе в рэпе.

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