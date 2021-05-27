В «Главклубе» пройдет концерт Thomas Mraz. На нем музыкант представит новый альбом

В «Главклубе» 28 мая пройдет концерт Thomas Mraz. На нем музыкант представит новый альбом под названием «Victory». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте «Афиши».
Московская презентация станет первой в серии летних концертов, приуроченных к релизу третьей пластинки уфимского артиста. 11 июня Thomas Mraz также выступит в Минске, а 13 июня — в Киеве.
Альбом «Victory» вышел в начале апреля. В него вошли 25 треков, в том числе фиты с Cream Soda, «Лаудом», Basic Boy, GONE.Fludd, Tveth & OFFMi, Blago White, Леваном Горозией, а также Oligarkh, Lurmish и Ккоме.
Следом за пластинкой Thomas Mraz представил анимированный клип на песню «Болью». О ролике для «Афиши Daily» рассказали сам музыкант и режиссер Стас Башкатов. А в прошлом году мы говорили с Thomas Mraz об отцовстве, Уфе, Dopeclvb и кризисе в рэпе.