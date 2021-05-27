Центр Вознесенского покажет спектакль «Шоп» о колонизации малых народов Севера

«Шоп» предназначен для зрителей старше 16 лет. Спектакль рассказывает о правде, пропаганде и тоталитаризме, о призывах к трудовым подвигам, разрушенном быте северных народов и непримиримой борьбе с врагами советского общества.

Пьесу создали на основе текстов из газеты «Ханты-Манчи шоп». Режиссером, художником и композитором постановки выступил Александр Кудряшов . Главные роли в спектакле сыграли Марина Ганах и Джан Бадмаев.

В Центре Вознесенского 1 и 2 июня пройдет спектакль «Шоп» по пьесе Алексея Житковского. Он будет посвящен колонизации малых народов Севера во времена СССР. Об этом « Афише Daily » рассказали организаторы представления.

«На русский язык название газеты переводится как „Правда“. То страшная газета. И она действительно — правда. Я прочитал все выпуски с 1931 по 1941 год, год, когда началась война. Все, что я узнал, разорвало мой периметр знаний о месте, где я живу, и о себе», — рассказал Житковский.

Драматург посвятил свое произведение Ханты-Мансийскому округу, история которого началась не в 1960-х, когда пробурили первую нефтяную скважину, а задолго до. «Там, в глубине XX века, есть другой ХМАО. Страшный, пугающий и прекрасный», — пояснил Житковский.

Главные герои истории — мужчина-спортсмен и женщина-тренер, символизирующие большие архетипические образы. Их соревнование — метафора социалистической гонки, аллегория отношений человека и власти, культуры ханты-манси и советской идеи.

«Именно сейчас мы можем оценить масштаб воздействия колонизации XX века в СССР, которая была не чем иным, как колонизацией малых народов, а в нашем случае, в пьесе Алексея Житковского, — народов Западной Сибири. Мы видим вырождение малых культур и языка, и даже описывая этот феномен, мне приходится употреблять словосочетание „малый народ“, как будто есть какой‑то „большой“», — сказал Александр Кудряшов.

Режиссер создал «Шоп» во время лаборатории «Театр vs Текст». Куратор театральной программы Центра Вознесенского Юлия Гирба называет постановку «увлекательным и важным исследованием с оттенком исторического и театрально-эстетического приключения».