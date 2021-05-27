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Центр Вознесенского покажет спектакль «Шоп» о колонизации малых народов Севера

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:28

В Центре Вознесенского 1 и 2 июня пройдет спектакль «Шоп» по пьесе Алексея Житковского. Он будет посвящен колонизации малых народов Севера во времена СССР. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы представления.

Пьесу создали на основе текстов из газеты «Ханты-Манчи шоп». Режиссером, художником и композитором постановки выступил Александр Кудряшов. Главные роли в спектакле сыграли Марина Ганах и Джан Бадмаев.

«Шоп» предназначен для зрителей старше 16 лет. Спектакль рассказывает о правде, пропаганде и тоталитаризме, о призывах к трудовым подвигам, разрушенном быте северных народов и непримиримой борьбе с врагами советского общества.

«На русский язык название газеты переводится как „Правда“. То страшная газета. И она действительно — правда. Я прочитал все выпуски с 1931 по 1941 год, год, когда началась война. Все, что я узнал, разорвало мой периметр знаний о месте, где я живу, и о себе», — рассказал Житковский.

Драматург посвятил свое произведение Ханты-Мансийскому округу, история которого началась не в 1960-х, когда пробурили первую нефтяную скважину, а задолго до. «Там, в глубине XX века, есть другой ХМАО. Страшный, пугающий и прекрасный», — пояснил Житковский.

Главные герои истории — мужчина-спортсмен и женщина-тренер, символизирующие большие архетипические образы. Их соревнование — метафора социалистической гонки, аллегория отношений человека и власти, культуры ханты-манси и советской идеи.

«Именно сейчас мы можем оценить масштаб воздействия колонизации XX века в СССР, которая была не чем иным, как колонизацией малых народов, а в нашем случае, в пьесе Алексея Житковского, — народов Западной Сибири. Мы видим вырождение малых культур и языка, и даже описывая этот феномен, мне приходится употреблять словосочетание „малый народ“, как будто есть какой‑то „большой“», — сказал Александр Кудряшов.

Режиссер создал «Шоп» во время лаборатории «Театр vs Текст». Куратор театральной программы Центра Вознесенского Юлия Гирба называет постановку «увлекательным и важным исследованием с оттенком исторического и театрально-эстетического приключения».

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