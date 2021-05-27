Третий сезон мультсериала «Простоквашино» покажут в Okko

Мультимедийный сервис Okko эксклюзивно покажет третий сезон мультсериала «Простоквашино». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе платформы.

Okko выступил сопродюсером новых эпизодов. Итогом сотрудничества онлайн-кинотеатра со студией «Союзмультфильм» стали более 30 новых серий культового проекта. Они появятся в каталоге сервиса 30 мая.

«У „Союзмультфильма“ сильные традиции анимации. Эти мультфильмы знают и любят во всем мире. Мы рады, что приняли участие в создании новой главы культового мультсериала „Простоквашино“», — сказал генпродюсер Okko Джаник Файзиев.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что «Простоквашино» — это флагманский проект киностудии, с которого началась новая ее история. Продолжение советского мультсериала позволило любимым персонажам вырасти вместе со зрителями, добавила она.

«Он стал своего рода „мостиком“ между прошлым и будущим, вернув творческим цехам производственную память, и сейчас этот проект, вдохновленный классическими фильмами советского времени, собирает у экранов поколение новых зрителей, занимая высокие строчки в топах лидеров детского смотрения на ТВ и в сети Интернет», — поделилась Слащева.

Новые серии «Простоквашино» вышли в апреле 2018 года. В них, помимо всем известных героев, появились новые — младшая сестра Дяди Федора Вера Павловна, изобретательный зверек ТамаТама, няня Маргарита Егоровна, девочка Оля и жители соседней деревни ПростоКашино.