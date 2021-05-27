«Гараж» проведет архитектурный конкурс на разработку концепции Garage Screen-2022

Музей современного искусства «Гараж» проведет архитектурный конкурс на разработку концепции летнего кинотеатра Garage Screen-2022. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

Конкурс пройдет в третий раз. В нем смогут принять участие архитекторы и художники из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Лучший проект будут выбирать директор «Гаража» Антон Белов и глава института «Стрелка» Варвара Мельникова.

Вместе с ними в жюри конкурса войдут руководитель департамента технического обеспечения и строительства музея «Гараж» Дмитрий Коняхин, куратор кинопрограммы «Гаража» Евгений Гусятинский и победители конкурса 2019 года — Ашот и Армине Снхчян из студии snkh.

«Конкурс — отличная возможность для молодых архитекторов реализовать свои самые смелые идеи, ведь далеко не каждый день выдается шанс поработать над проектом кинотеатра, да еще в составе музея современного искусства», — отметили Ашот и Армине Снхчян.

Подать заявку на участие можно до 4 июля 2021 года на сайте. Как это правильно сделать, можно будет узнать на мастер-классе — он пройдет в июне. Информация о нем появится в соцсетях КБ «Стрелка» и музея «Гараж».