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В петербургском «Планетарии № 1» пройдет аудиовизуальный концерт «Мираж: в пустыне невозможного»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:18

В петербургском «Планетарии № 1» 5 июня пройдет аудиовизуальный концерт «Мираж: в пустыне невозможного» с участием экспериментальных электронных музыкантов и медиахудожников из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Среди участников шоу будут египетские музыканты Zuli и Нада Эль-Шазли, медиахудожник Омар-Эль-Садек, таинственный вокалист из Саудовской Аравии Msylma, дизайнер Мустафа Эль-Баруди, иранский дуэт Temp-Illusion, а также Араш Азади, Асмик Бадоян и Уасми Нассер.

Они попытаются переосмыслить концепции прогресса и футуризма, зададут неудобные вопросы о поиске идентичности в стремительно меняющемся мире и пофантазируют о том, чем обернутся для человечества инновации и стремительное городское развитие.

Кроме того, на купольном экране «Планетария № 1» спроецируют антиутопию художницы и писательницы катарского происхождения Софии Аль-Марии «The Future Was Desert pt.1 & 2» — она будет предварять выставку-ретроспективу автора, которая позднее состоится в Москве.

Большую часть визуальных произведений, которые покажут в ходе концерта, создадут специально для «Планетария № 1». В ходе мероприятия их можно будет увидеть впервые. Куратором концерта выступит Андрей Зайлер.

«Мираж: в пустыне невозможного» пройдет в рамках фестиваля Mawaheb, название которого с арабского языка переводится как «Таланты». Он состоится с 4 по 6 июня в Петербурге и объединит серию мультижанровых мероприятий.

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