В петербургском «Планетарии № 1» пройдет аудиовизуальный концерт «Мираж: в пустыне невозможного»

В петербургском «Планетарии № 1» 5 июня пройдет аудиовизуальный концерт «Мираж: в пустыне невозможного» с участием экспериментальных электронных музыкантов и медиахудожников из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Среди участников шоу будут египетские музыканты Zuli и Нада Эль-Шазли, медиахудожник Омар-Эль-Садек, таинственный вокалист из Саудовской Аравии Msylma, дизайнер Мустафа Эль-Баруди, иранский дуэт Temp-Illusion, а также Араш Азади, Асмик Бадоян и Уасми Нассер.

Они попытаются переосмыслить концепции прогресса и футуризма, зададут неудобные вопросы о поиске идентичности в стремительно меняющемся мире и пофантазируют о том, чем обернутся для человечества инновации и стремительное городское развитие.