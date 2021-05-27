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Москино покажет архивный фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна в кинотеатре «Художественный»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:31

30 мая в кинотеатре «Художественный» пройдет показ фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 1938 года, приуроченный к 800-летию со дня рождения полководца. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба Москино.

Биографическая картина рассказывает о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере. Лента будет демонстрироваться на большом экране с отреставрированной 35-миллиметровой пленки, которая хранится в архиве Москино.

«Александр Невский» был снят и смонтирован на заказ всего за шесть месяцев, а сейчас считается одной из лучших работ Эйзенштейна. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Режиссер получил за фильм Сталинскую премию.

«Яркие образы, новаторские режиссерские приемы, эпические батальные сцены позволили картине стать одним из символов борьбы с иноземными захватчиками и лучшим образцом отечественного патриотического кино», — пишут организаторы мероприятия.

Показ начнется 30 мая, в 19.00, в кинотеатре «Художественный» по адресу Арбатская площадь, 14. Билеты можно купить по ссылке.

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