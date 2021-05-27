Минюст внес клона ФБК* в список иноагентов

Министерство юстиции России внесло Фонд по борьбе с коррупцией* в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Организация отличается от ФБК (Фонда борьбы с коррупцией)* Алексея Навального лишь предлогом «по». Сообщается, что клон был основан 13 июля 2020 года.

Фонд по борьбе с коррупцией попал в список иноагентов 12 мая 2021 года. На сайте Минюста в качестве источника финансирования организации указан гражданин Украины. Целью политической деятельности ведомство признало «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики».

Директором организации указан некий Александр Алексеевич Туровский. Молодой человек с таким же именем, отчеством и фамилией был волонтером московского штаба Навального, но затем заявил, что разочаровался в оппозиционере.

В ночь с 5 на 6 июля 2017 года в штаб ворвались силовики. Туровский отказался подчиняться полицейским и предъявлять паспорт, а также мешал проведению следственных мероприятий, из‑за этого его избили. Мужчину отвезли в отделение полиции, а на следующий день суд оштрафовал его на 500 рублей за неповиновение полицейским.

После суда Александр Туровский заявил, что продолжит поддерживать Навального. Однако уже через неделю он покинул штаб, а оппозиционера обвинил в бездействии и игноре. С тех пор Туровский регулярно критикует деятельность Навального и его сторонников в своих соцсетях.

* ФБК и Фонд по борьбе с коррупцией признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранного агента.