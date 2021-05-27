Рейв и суровые нулевые в новом клипе джаз-группы The RIG

Клип выдержан в стилистике суровых нулевых и, по словам создателей, «мифологизирует образ фронтмена коллектива Сергея Храмцевича как серого кардинала андеграундной музыки». Сингл «Defender» — это некий манифест импровизационной музыки. Авторы доказывают слушателям, что джаз может быть разным и даже звучать как рок-музыка.

Режиссером и сценаристом ролика выступил Николай Лупанов, вторым режиссером — Сергей Войткевич. Актер Андрей Ли сыграл свое корпоративно-провокационное альтер-эго «Директор всего». Также в клипе снялись участник группы On-The-Go и «Интурист» Дима Мидборн, барабанщица группы Lucidvox Надя Самодурова, организатор фестивалей «Боль», AWAZ и Moscow Music Week Степан Казарьян и другие.

«Вместе со звучанием меняется и образ группы. Обновленные The RIG под влияниям бэкграунда его участников (произрастающего далеко не только из джаза, но и, например, из панка) теперь выглядят и ведут себя как заправские английские чавсы в спортивных костюмах», — пишут представители артистов.

«Defender» — это первый сингл из будущего полноформатного альбома группы. В нем лидер The RIG Сергей Храмцевич будет играть на тенор-саксофоне, а альтистка Алина Петрова начнет больше использовать синтезаторы. Новый в коллективе — основатель группы Radio Kamerger виолончелист Семен Лашкин. На фитах появятся Катя Шилоносова с проектом Kate NV, хип-хоп-вокалист Tunn Paito, трубач Константин Сухан, а также саксофонисты Иван Занегин и Яша Наседкин.