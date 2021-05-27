перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Афишу» пришли четыре новых топ-менеджера 15:38
Рейв и суровые нулевые в новом клипе джаз-группы The RIG 15:09
maneskinofficial/Instagram Победа группы Måneskin на «Евровидении» спровоцировала рост изучающих итальянский язык
Победа группы Måneskin на «Евровидении» спровоцировала рост изучающих итальянский язык 14:44
В России стартовала вакцинация животных от коронавируса 14:18
Фронтмен «Animal Джаз» стал новым героем «вДудя». Он рассказал, как придумал «Три полоски» 13:41
Суд отменил оправдательный приговор калининградским медикам, обвиненным в смерти младенца 13:12
Аманда Сигел напишет сценарий для спин-оффа «Игры престолов» — «10 000 кораблей» 12:55
Chatham House, London/Wikimedia Commons «Открытая Россия» прекращает свою деятельность
«Открытая Россия» прекращает свою деятельность 12:32
Варя Шмыкова, Слава Марлоу и Иманбек вошли в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет 11:50
Манижа готовится подать иск на Wonderzine. Певица обвинила журнал в клевете 11:22
Силовики проводят обыск у членов Либертарианской партии в нескольких городах 11:00
«Штрафов достаточно»: Роскомнадзор не собирается замедлять Google и Facebook 9:24
Украина запретит въезд еще 11 российским артистам 8:58
Cecilie Johnsen/Unsplash Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети»
Прокуратура потребовала заблокировать фейсбук-страницу «Российской ЛГБТ-сети» 2:13
Все пляжи Петербурга признали непригодными для купания 1:26
Издательство DC выпустит антологию о Бэтмене. В нее войдет комикс от российских авторов 0:50
«Юра, мы приехали»: на космодроме Байконур вандалы разрисовали корабль «Буран» Вчера в 23:47
Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч. На нем написано: «Lox» Вчера в 23:19
Звезда «Форсажа» Джон Сина назвал Тайвань страной. Ему пришлось извиняться перед китайцами Вчера в 23:01
Пресс-материалы Ural Music Night проведет «Ночь музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» на новой площадке
Ural Music Night проведет «Ночь музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» на новой площадке Вчера в 22:41
Отключить рекламу

Рейв и суровые нулевые в новом клипе джаз-группы The RIG

Виктория Шанина
Сегодня в 15:09

Российская джазовая группа The RIG выпустила клип на трек «Defender». Ролик длится целых шесть минут и посвящен новому звучанию коллектива, рассказали «Афише Daily» представители музыкантов.

Клип выдержан в стилистике суровых нулевых и, по словам создателей, «мифологизирует образ фронтмена коллектива Сергея Храмцевича как серого кардинала андеграундной музыки». Сингл «Defender» — это некий манифест импровизационной музыки. Авторы доказывают слушателям, что джаз может быть разным и даже звучать как рок-музыка.

Режиссером и сценаристом ролика выступил Николай Лупанов, вторым режиссером — Сергей Войткевич. Актер Андрей Ли сыграл свое корпоративно-провокационное альтер-эго «Директор всего». Также в клипе снялись участник группы On-The-Go и «Интурист» Дима Мидборн, барабанщица группы Lucidvox Надя Самодурова, организатор фестивалей «Боль», AWAZ и Moscow Music Week Степан Казарьян и другие.

«Вместе со звучанием меняется и образ группы. Обновленные The RIG под влияниям бэкграунда его участников (произрастающего далеко не только из джаза, но и, например, из панка) теперь выглядят и ведут себя как заправские английские чавсы в спортивных костюмах», — пишут представители артистов.

«Defender» — это первый сингл из будущего полноформатного альбома группы. В нем лидер The RIG Сергей Храмцевич будет играть на тенор-саксофоне, а альтистка Алина Петрова начнет больше использовать синтезаторы. Новый в коллективе — основатель группы Radio Kamerger виолончелист Семен Лашкин. На фитах появятся Катя Шилоносова с проектом Kate NV, хип-хоп-вокалист Tunn Paito, трубач Константин Сухан, а также саксофонисты Иван Занегин и Яша Наседкин.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить