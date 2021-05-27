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В России стартовала вакцинация животных от коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 14:18

В России началась вакцинация животных от COVID-19. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлию Меслано.

Вакцинация проводится в частных и государственных ветклиниках в ряде российских регионов. По словам Меслано, к ней наблюдается повышенный интерес среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных и людей, чьи питомцы содержатся на свободном выгуле.

Первая в мире вакцина от COVID-19 для животных — «Карнивак-Ков» — разработана учеными Россельхознадзора. Впервые информация о ее создании появилась в ноябре 2020 года — после сообщений о подтвержденных случаях заражений норок в Дании.

Специалисты проводили клинические испытания «Карнивак-Ков» на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. Замглавы Россельхознадзора Константин Савенков говорил, что у всех вакцинированных животных выработались антитела к COVID-19. Продолжительность иммунитета после прививки составляет не менее шести месяцев.

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