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Силовики проводят обыск у членов Либертарианской партии в нескольких городах

Семён Гудошников
Сегодня в 11:00

К членам незарегистрированной Либертарианской партии в Москве, Красноярске и Петербурге пришли с обысками, сообщает координатор «Открытки» Татьяна Усманова.

В твиттере партии говорится, что ранним утром силовики пришли к членам ЛПР Александру Гуду и бывшему пресс-секретарю Игорю Ефремову в Москве. По информации Усмановой, обыски проходят по делу о перекрытии дорог на акции в поддержку Алексея Навального.

«Гражданское общество» сообщает о задержании либертарианца Всевлода Осипова. Во время обыска силовики изъяли у него телефон и жесткие диски. Активиста увезли на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Член ЛПР в Красноярске Илья Даниленко сказал «Открытке», что у него также проходят обыски по делу о перекрытии дорог. Он добавил, что силовики искали активиста движения «Гражданское общество» Александра Разина и некие листовки.

По информации «Avtozak LIVE», еще одному либертарианцу, Ивану Чинарову, следователь позвонил с телефона его мамы и предложил поговорить «по-мужски». Правоохранитель также предложил активисту сдать телефон и отправится на учебу.

«Дорожное дело» об умышленном блокировании дорог в центре Москвы было возбуждено после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Долгое время в нем не было обвиняемых, а лишь множество свидетелей. «Медиазона» писала в феврале о десятках допросов. Пока единственным фигурантом дела является секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России Глеб Марьясов. Потерпевшей стороной признаны Мосгортранс и столичное метро. Свой ущерб они оценили в 2,7 млн рублей.

Фигурантам «Дорожного дела» грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года.

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