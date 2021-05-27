Все пляжи Петербурга признали непригодными для купания

Управление Роспотребнадзора по Петербургу признало все пляжи города непригодными для купания. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Специалисты взяли 144 пробы воды возле 24 пляжей, в том числе на Суздальких озерах и на Финском заливе, и проверили их на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Ни один водный объект не прошел это тестирование.

Употребление воды из этих водоемов, а также заглатывание воды при купании, напомнили в ведомстве, грозит заражением острыми кишечными инфекциями, энтеровирусами, вирусным гепатитом А и другими болезнями.

В Москве летом 2021 года организуют 11 зон отдыха с купанием. Перечень пляжей можно посмотреть здесь. Правда Роспотребнадзор еще не завершил на них проверку качества воды.