Издательство DC выпустит антологию о Бэтмене. В нее войдет комикс от российских авторов

Издательство DC выпустит антологию «Бэтмен: Мир» («Batman: The World») на 184 страницах. В нее войдут 14 комиксов, созданных авторами из разных стран мира, в том числе из России. Об этом сообщил Comicsbeat.
Российский комикс представят Кирилл Кутузов («Вор теней», «Фронтир») и Егор Прутов («41 ночь»), а также художница Наталья Заидова («Игорь Гром»). Также в антологии появятся работы из Франции, Испании, Италии, Германии, Чехии, Польши, Турции, Мексики, Бразилии, Кореи, Китая и Японии.
Основную историю под названием «Глобальный город» расскажут писатель Брайан Аззарелло и художник Ли Бермехо, известные по работе над комиксами «Джокер», «Бэтман: Проклятый» и «Лекс Лютер: Человек из стали».
«Бэтман вырос в настоящую поп-культурную икону, известную по всему миру. „Бэтман: Мир“ — способ DC показать поклонникам повсеместно, что Бэтман — это больше, чем персонаж. Бэтман — это феномен, преодолевающую языки и границы», — сказал издатель DC Джим Ли.
Комикс-антология выйдет 14 сентября. В каждой стране-участнице у издания будет своя уникальная обложка. России «Бэтман:Мир» выпустит издательство «Азбука».