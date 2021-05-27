Издательство DC выпустит антологию о Бэтмене. В нее войдет комикс от российских авторов

Издательство DC выпустит антологию «Бэтмен: Мир» («Batman: The World») на 184 страницах. В нее войдут 14 комиксов, созданных авторами из разных стран мира, в том числе из России. Об этом сообщил Comicsbeat.

Российский комикс представят Кирилл Кутузов («Вор теней», «Фронтир») и Егор Прутов («41 ночь»), а также художница Наталья Заидова («Игорь Гром»). Также в антологии появятся работы из Франции, Испании, Италии, Германии, Чехии, Польши, Турции, Мексики, Бразилии, Кореи, Китая и Японии.