«Юра, мы приехали»: на космодроме Байконур вандалы разрисовали корабль «Буран»

На корпусе корабля появились надписи «Юра, мы приехали» (очевидно, отсылка к знаменитой фразе Юрия Гагарина «Поехали!», произнесенной перед первым полетом человека в космос) и «Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

На космодром Байконур пробрались неизвестные граффити-вандалы. Они разрисовали недостроенный космический корабль «Буран». Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации «Открытых медиа», авторы граффити — художники из петербургской команды DobroCrew. РИА «Новости» даже опубликовало скриншот из их инстаграма с фотографией на фоне «Бурана» (сейчас пост удален).

Чтобы проникнуть на космодром незамеченными, артистам якобы пришлось идти двое суток по степи, скрываясь от охраны и патрулей. По данным информагентства, художники разрисовали корабль еще в апреле. Сейчас же рисунки закрасили.

«Буран» — советский космический корабль, который разрабатывался в 1980-е годы. Он должен был доставлять на орбиту космические аппараты, грузы и космонавтов. Свой первый и единственный полет «Буран» совершил в 1988 году. В 1993 году его программа была закрыта.