Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч. На нем написано «LOX»

Американский актер и продюсер Джейк Джилленхол выпустил собственные черные худи с надписью «LOX». Так он решил поддержать индустрию театра в Нью-Йорке и работников этой сферы, которые столкнулись с серьезными проблемами из‑за пандемии коронавируса.
«Выручка от продажи каждой толстовки пойдет в Фонд поддержки театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии. Местные мастера с нуля создали его [мерч] в Нью-Йорке из высококачественного сырья. Надев этот худи с капюшоном, вы поддержите три сообщества, о которых мы заботимся: еда, театр и Нью-Йорк», — пишет актер в своем инстаграме.
Чтобы описать, насколько классным получился мерч, актер сравнивает его с большим мешком бубликов. Впрочем, носителей русского языка надпись на худи веселит гораздо больше, чем страсть Джилленхола к выпечке.
— Мистер Джилленхол, вы знаете, что значит LOX на русском? Не хорошее слово
— На идише это «соленый лосось». А как перевести на русский?
— Это значит «неудачник»
Ранее сын Тома Хэнкса Чет выпустил коллекцию мерча «White Boy Summer» («Лето белого мальчика»). Правда, его линейка мало кого повеселила – Чета обвинили в расизме. Кроме того, надписи на одежде были напечатаны готическим шрифтом, популярным у националистов. Похожий шрифт использовался на обложке книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф».