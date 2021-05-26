Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч. На нем написано «LOX»

Американский актер и продюсер Джейк Джилленхол выпустил собственные черные худи с надписью «LOX». Так он решил поддержать индустрию театра в Нью-Йорке и работников этой сферы, которые столкнулись с серьезными проблемами из‑за пандемии коронавируса.

«Выручка от продажи каждой толстовки пойдет в Фонд поддержки театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии. Местные мастера с нуля создали его [мерч] в Нью-Йорке из высококачественного сырья. Надев этот худи с капюшоном, вы поддержите три сообщества, о которых мы заботимся: еда, театр и Нью-Йорк», — пишет актер в своем инстаграме.