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Ural Music Night проведет «Ночь музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» на новой площадке

Виктория Шанина
Вчера в 22:41

Ural Music Night анонсировал новую площадку фестиваля — «Ночь музыки» пройдет на Стилобате Ельцин Центра. 25 июня там выступят популярные группы, которые записывают треки в стиле инди, рассказали «Афише Daily» представители фестиваля.

В лайн-ап ивента войдет акустический сет BAH.ROMA из Киева, выступление авторов неофициального гимна 2020 года «Хадн дадн» и московских представителей психоделического рока Stone Submarines. Команда Ельцин Центра пригласила выступить нескольких финалистов шоукейса New/Open, в том числе, группы из Екатеринбурга «Сова» и Nuggers, а также московский коллектив Hodila Izba.

«Некоторые участники коллектива до конца не верили, что мы сможем победить в New/Open Showcase Festival, некоторые были уверены на 100%. Был и страх, и оживлённые споры, но мы победили, это очень радует, и сейчас, только благодаря этому, мы записали альбом и с нетерпением ждём его выпуска. Спасибо Фонду президентских грантов и фестивалю New/Open за возможность поучаствовать и победить. Как всегда, рады выступать на „Уральской Ночи Музыки“. Для нас это становится доброй традицией и одним из самых интересных дней в году. Лайн-ап радует, будет очень контрастно!» — поделились участники группы Nuggers.

В Екатеринбурге в следующем феврале организаторы Ural Music Night совместно с Ельцин Центром проведут фестиваль актуальной музыки и конференцию New/Open. В программе: 3 дня живых концертов, лекции, воркшопы, паблик-токи с профессионалами музыкальной индустрии и шоурум. Ивент пройдет в формате конкурса среди 50 молодых коллективов. 4 октября начнется прием заявок от музыкантов на 2022 год.

Накануне Ural Music Night, 24 июня, пройдет конференция с участием музыкальных экспертов и представителей индустрии. На мероприятии выступят представители TikTok, Яндекс.Музыка, Sony Music, Mail.ru Group, ВКонтакте, TuneCore, Афиша.Daily, Arzamas, ONErpm и другие.

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