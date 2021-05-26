В Казани пройдет международный фестиваль барной культуры Barproof Street

В Казани с 1 по 3 июля пройдет международный фестиваль барной культуры Barproof Street. На нем можно будет попробовать коктейли от более чем 20 лучших российских и мировых баров. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Основные события Barproof Street пройдут на улице Профсоюзной. Она на три дня станет пешеходной и превратится в центр барной культуры страны. Помимо дегустаций, гостей Barproof Street ждут лекции авторитетных барменов и маркет аксессуаров.

Кроме того, все бары на Профсоюзной улице представят специальные программы и эксклюзивное меню, а на концертных площадках выступят музыканты, в том числе рок-группа «Пилот», Dazery, «Марсу нужны любовники» и диджей-бартендер Ваня Гринько.

Попасть на Barproof Street смогут только совершеннолетние люди. При покупке билета у желающих посетить мероприятие проверят документы. Билет на один день будет стоить 300 рублей, абонемент на три дня — 750 рублей.

Barproof Street станет частью Barproof Congress. В программе события — образовательно-дискуссионная часть Barproof Education и профессиональная барная премия Barproof Awards. В конкурсе участвуют более 1000 номинантов из Норвегии, Эстонии и еще 12 стран.