перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Telegram появился чат-бот, который помогает отмолить грехи после просмотра порно 22:01
В Казани пройдет международный фестиваль барной культуры Barproof Street 21:02
Собянин предложил выделить «свободные от COVID-19» зоны в ресторанах для привитых граждан 20:53
Закрытие выставки «Лиза Алерт», ордер на арест Мэрилина Мэнсона и другие новости дня 20:40 Дайджест
Stroganova/Pixabay В соцсети «ВКонтакте» появился голосовой помощник Маруся
В соцсети «ВКонтакте» появился голосовой помощник Маруся 19:45
In Liberty откроет в Москве ДК «Рассвет». В нем будут проходить лекции, спектакли и концерты 19:15
Семейные драмы и Новый год: группа OQJAV выпустила клип на песню «Скучно» 18:59
В галерее Jart откроется выставка офортов Тани Пеникер. Она будет посвящена семи смертным грехам 18:32
Бруно Марс частично продал права на свои песни лейблу Warner Chappell Music 18:12
Stereoleto Stereoleto организует «Stereoкруиз» до фестиваля
Stereoleto организует «Stereoкруиз» до фестиваля 18:01
Amazon приобрел кинокомпанию MGM. Ей принадлежат права на фильмы о Джеймсе Бонде 17:54
Шарлиз Терон и Ники Каро снимут феминистский фильм о серфингистках для Netflix 17:21
«Россия будет разумной»: бренд «Нате, носите» создал мерч в поддержку «ОВД-Инфо» 17:18
«Вызов городскому сообществу»: градозащитники и архитекторы оценили проект «Лахта-центра-2» 16:56
Лукашенко прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске 16:00
Пресс-материалы В петербургском «К-30» пройдет вечеринка лейбла Private Persons
В петербургском «К-30» пройдет вечеринка лейбла Private Persons 15:45
В Москве администрация парка «Музеон» закрыла выставку «Лиза Алерт» о пропавших детях 15:22
Защита личных данных, нейросети и поездка на Таймыр: события Политеха на этих выходных 15:18
«Яндекс» объявил лауреатов третьей научной премии имени Ильи Сегаловича 14:18
Faces & Laces назвал даты проведения и открыл регистрацию участников 14:00
Отключить рекламу

В Казани пройдет международный фестиваль барной культуры Barproof Street

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

В Казани с 1 по 3 июля пройдет международный фестиваль барной культуры Barproof Street. На нем можно будет попробовать коктейли от более чем 20 лучших российских и мировых баров. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Основные события Barproof Street пройдут на улице Профсоюзной. Она на три дня станет пешеходной и превратится в центр барной культуры страны. Помимо дегустаций, гостей Barproof Street ждут лекции авторитетных барменов и маркет аксессуаров.

Кроме того, все бары на Профсоюзной улице представят специальные программы и эксклюзивное меню, а на концертных площадках выступят музыканты, в том числе рок-группа «Пилот», Dazery, «Марсу нужны любовники» и диджей-бартендер Ваня Гринько.

Попасть на Barproof Street смогут только совершеннолетние люди. При покупке билета у желающих посетить мероприятие проверят документы. Билет на один день будет стоить 300 рублей, абонемент на три дня — 750 рублей.

Barproof Street станет частью Barproof Congress. В программе события — образовательно-дискуссионная часть Barproof Education и профессиональная барная премия Barproof Awards. В конкурсе участвуют более 1000 номинантов из Норвегии, Эстонии и еще 12 стран.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить