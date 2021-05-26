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Собянин предложил выделить «свободные от COVID-19» зоны в ресторанах для привитых граждан

Виктория Шанина
Сегодня в 20:53

Мэр Москвы Сергей Собянин предложить создать в ресторанах города «зоны, свободные от COVID-19». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на выступление политика в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — заявил Собянин.

По его словам, за год пандемии Москва потеряла около половины туристов, большая часть из которых — иностранцы. Из‑за этого сильно пострадали сферы услуг, торговли и общепита. Ожидается, что зоны для вакцинированных граждан помогут избежать ограничений в дальнейшем.

Бизнесмены на той же встрече предложили смягчить систему штрафов, то есть сперва проводить профилактику, выписывать предупреждение и только после — штрафовать. Мэр пообещал обсудить эту идею с профильными ведомствами.

В середине апреля Сергей Собянин заявил, что число москвичей, получивших укол первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию около 820 тыс. жителей — это чуть больше 5% населения города.

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