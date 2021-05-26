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Закрытие выставки «Лиза Алерт», ордер на арест Мэрилина Мэнсона и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:40

Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремистским организациям. Он может затронуть более 200 тыс. человек, которые каким‑либо образом поддержали структуры Алексея Навального.

В Москве администрация парка «Музеон» закрыла выставку «Лиза Алерт» о пропавших детях. Причиной стал слишком тяжелый контент для несовершеннолетних, хотя мероприятие и так проходило с маркировкой 18+.

Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair, на борту которого был экс-главред Nexta Роман Протасевич. По словам президента, самолет посадили из‑за сообщения о минировании, поступившего из Швейцарии.

«Газпром» предложил построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире — «Лахта-центр-2». Градозащитники, депутаты и архитекторы рассказали, что они об этом думают.

Лига безопасного интернета нашла пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна «Million Dollar: Happiness». Организация жалуется на рэпера уже во второй раз и называет его песни «так называемым творчеством».

РЖД запустит беспилотные электропоезда по МЦК в 2024 году. Изначально «Ласточки» без машинистов должны были появиться в 2021-м.

В США выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона. Артиста обвиняют в нападении на видеооператора на концерте в Гилфорде в 2019 году.

Netflix анонсировал свой первый российский проект — сериал по роману «Анна Каренина». Главную роль в нем исполнит Светлана Ходченкова.

Amazon купил кинокомпанию MGM, которой принадлежат права на фильмы о Джеймсе Бонде. Сделка обошлась в 8,45 млрд долларов.

Шарлиз Терон и Ники Каро снимут новый проект для Netflix. Фильм будет посвящен четырем спортсменкам, которые борются за право участвовать в соревнованиях по серфингу.

29 мая с выступлений Lovanda и «Всигме» в Powerhouse откроется летний сезон. Среди других участников — Sandra Frakengerg Quartet, Лиза Гочарова, XNTRS и Карина Истомина.

Faces & Laces назвал даты проведения фестиваля и открыл регистрацию участников. В этом году ивент впервые пройдет в формате городского джема.

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