В соцсети «ВКонтакте» появился голосовой помощник Маруся

В приложении социальной сети «ВКонтакте» появилcя голосовой помощник Маруся. С его помощью можно включить песню, позвонить другу или найти интересующее сообщество. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам представителей «ВКонтакте», Маруся улучшит навигацию по разным проектам экосистемы. Голосовой помощник будет работать не только с соцсетью, но также с другими сервисами, например «Такси ВКонтакте» или «Еда ВКонтакте».