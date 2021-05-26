Семейные драмы и Новый год: группа OQJAV выпустила клип на песню «Скучно»

Видео получилось короткометражным фильмом о типичной российской семье в абсолютно стандартной квартире. Камера двигается по механизму маятника на часах то в одну, то в другую сторону и погружает зрителя в разные зарисовки.

«Я не могу назвать „Скучно“ клипом в полном смысле этого слова. Это скорее симбиоз двух подходов — музыкального и визуального. <…> Сама тема скуки, которую затронула группа и которую мы визуализировали, кажется мне невероятно точной, искренней и злободневной в хорошем смысле этого слова. Цикличность происходящего, на которой построена композиция клипа, вызывает желание остановиться и разобраться в происходящем вокруг, но вместо этого мы, сами того не замечая, вновь и вновь погружаемся в танец с маятником, который, независимо от нас, продолжает свой мерный, скучный ход», — сказал художник Никита Чернорицкий, который выступил режиссером ролика.

«Маятник — от слова „маяться“. Всякий маятник, памятник неудачным попыткам изобрести вечный двигатель, больше всего жаждет остановиться. И каждый когда‑нибудь остановится. А пока люди продолжают заводить пружину, маятники мстят нам потерянным временем, скукой, бессонницей, тик-таком и тиктоком», — поделился музыкант группы Ярослав Тимофеев.

Трек «Скучно» вышел еще в 2020 году в рамках альбома «Кромешна». Работа над пластинкой продолжалась два года, а из‑за пандемии коронавируса музыкантам пришлось записывать партии поодиночке. Летом, после окончания локдауна, музыканты встретились и собрали материал воедино.