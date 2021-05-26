«Россия будет разумной»: бренд «Нате, носите» создал мерч в поддержку «ОВД-Инфо»

Петербургский бренд «Нате, носите» и правозащитный проект «ОВД-Инфо» создали совместную коллекцию мерча. В него вошли несколько футболок и пак с временными татуировками.

На футболках надписи «Не бойся, я с тобой» и «Россия будет разумной». «Это как „Россия будет свободной“, только лучше. Потому что свобода является благом лишь в том случае, когда человек способен ею распоряжаться», — пояснили создатели.

Купить мерч можно на сайте «Нате, носите». 20% средств с продажи пойдут в поддержку «ОВД-Инфо». На каждую футболку нанесен QR-код, который ведет на правовой бот организации.