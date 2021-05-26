«Россия будет разумной»: бренд «Нате, носите» создал мерч в поддержку «ОВД-Инфо»

Петербургский бренд «Нате, носите» и правозащитный проект «ОВД-Инфо» создали совместную коллекцию мерча. В него вошли несколько футболок и пак с временными татуировками.
На футболках надписи «Не бойся, я с тобой» и «Россия будет разумной». «Это как „Россия будет свободной“, только лучше. Потому что свобода является благом лишь в том случае, когда человек способен ею распоряжаться», — пояснили создатели.
Купить мерч можно на сайте «Нате, носите». 20% средств с продажи пойдут в поддержку «ОВД-Инфо». На каждую футболку нанесен QR-код, который ведет на правовой бот организации.
«Нам пытаются внушить, что права человека никому не нужны, что мы бессильны на что‑то повлиять. Важно не поддаваться этому чувству. А если вы увидите этот мерч на случайном прохожем, на соседе по вагону метро или посетителе кафе — надеемся, вы почувствуете, что вы не одни», — отметили в «ОВД-Инфо».