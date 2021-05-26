В петербургском «К-30» пройдет вечеринка лейбла Private Persons

28 мая на петербургской площадке «К-30» пройдет вечеринка московского лейбла Private Persons. Об этом «Афише Daily» рассказали ее организаторы.

В гавани Васильевского острова выступят участники объединения, которых нечасто можно встретить на тусовках уик-энда. В лайнапе — Locked Club с его EBM и прочей жесткой танцтроникой, анонимный лидер лейбла Hespermen, петербургский дуэт Formally Unknown, специализирующийся на музыке, близкой к напористому UK Bass, а также московский продюсер Yssue, который представит новую пластинку.

Начало ивента в 22.00, билеты — по ссылке.

Московский импринт Private Persons появился четыре года назад и уже успел засветиться в берлинском Tresor и лондонском Corsica Studios. Среди его резидентов — Florian Kupfer, London Modular Alliance, Jensen Interceptor и другие знаменитые артисты.