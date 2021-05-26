В Москве администрация парка «Музеон» закрыла выставку «Лиза Алерт» о пропавших детях

Инсталляция под названием «7» состоит из 7 железных конструкций, внутри которых от первого лица написаны истории пропавших и погибших детей. Проект должен показать родителям, что при исчезновении ребенка не всегда все может закончиться хорошо.

«Все семь историй, которые мы рассказываем, — мы сами участвовали в поиске этих детей. Все семь раз мы не успели, потому что начинали, когда было уже поздно, но на момент начала поисков мы об этом не знали. Все семь историй могли не произойти, если бы люди больше знали о безопасности, по-другому относились к этому. Вот в этом ужас ситуации», — рассказал Олег Леонов изданию «Мел».

«Лиза Алерт» уточняет, что администрация парка обосновала закрытие выставки возрастным ограничением. «Контент, по мнению парка пскусств „Музеон“, 18+, и мы должны задерживать детей, которые туда идут. А раз мы не готовы задерживать, а можем только предупреждать, то выставку следует закрыть», — сказали в отряде.

По словам Леонова, «Лиза Алерт» была готова поставить своих добровольцев возле инсталляции, которые предупреждали бы о возрастном ограничении.