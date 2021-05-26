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Защита личных данных, нейросети и поездка на Таймыр: события Политеха на этих выходных

Виктория Шанина
Сегодня в 15:18

Политехнический музей анонсировал серию паблик-токов на 28–30 мая. Эксперты поучаствуют в научных боях на тему защиты личных данных, обсудят научно-популярные книги о новых технологиях и расскажут о большой норильской экспедиции. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Политеха.

Научные дебаты на тему «Тотальные данные: контроль или удобство?»

Политехнический музей совместно с Цифровым деловым пространством проведет научные дебаты. IT-специалисты будут дискутировать на тему защиты персональных данных граждан в рамках проекта «Большие вопросы», на котором ученые обсуждают проблемы, по которым еще нет единой позиции.

Спикерами станут исполнительный директор по исследованию данных Sber AI, старший преподаватель НИУ ВШЭ Михаил Степнов и генеральный директор и учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Степнов выступает против ограничения доступа коммерческих организаций к личным данным, а Бегтин считает, что люди сами должны выбирать, какой информацией они делятся.

Ведущим дискуссии выступит доктор физико-математических
наук, главный научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Алексей Семихатов. В конце встречи пройдет голосование за спикера, который смог убедить в своей позиции большинство зрителей.

Когда: 28 мая в 19.00
Где: Покровка, 47, большой зал ЦДП
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Книжный клуб в формате «быстрых свиданий»

Специалисты книжного клуба Политеха расскажут об одной из новейших теорий сознания, современных интерпретациях понятий жизни и смерти, механизме работы искусственного интеллекта и роли человека в эпоху алгоритмов. Кроме того, гости смогут послушать о перспективах освоения Луны и создании беспилотных автомобилей в ближайшем будущем.

Формат «быстрых свиданий» предполагает, что гости располагаются за пятью столами в читальном зале павильона «Книги», где специалисты Политеха простым и доступным языком рассказывают им о научно-популярной литературе. На знакомство с каждым произведением дается 10 минут, а затем участники переходят к следующему столу.

В этот раз в программу попали книги: «Автономия. Как появился автомобиль без водителя и что это значит для нашего будущего» Лоуренса Бернса и Кристофера Шульгана, «Луна. История будущего» Оливера Мортона, «Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни» Хайдера Варрайча, «Наука сознания» Майкла Грациано и «Hello, World» Ханны Фрай.

Когда: 29 мая в 14.00
Где: павильон «Книги» на ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 516
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«Бранч с ученым» на тему экологической безопасности Арктики

Встреча будет посвящена большой норильской экспедиции — первому масштабному исследованию окружающей среды Севера за несколько десятилетий. 38 ученых прошли более 1000 километров, взяли пробы грунта, почв и воды, а затем разработали рекомендации для местных предприятий.

Результаты и выводы экспедиции, глобальное потепление и красивые пейзажи Арктики обсудят все желающие вместе с кандидатом НИЦ «Экология» СО РАН Николаем Юркевичем. Ведущим встречи станет физик и специалист по сопровождению посетителей Политехнического музея Кирилл Фукс.

Когда: 30 мая в 14.00
Где: ресторан «Кофе пью», Чистопрудный бульвар, 9
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