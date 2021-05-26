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«Яндекс» объявил лауреатов третьей научной премии имени Ильи Сегаловича

Семён Гудошников
Сегодня в 14:18

Компания «Яндекс» подвела итоги научной премии Ильи Сегаловича. В этом году победителями стали четыре молодых ученых и два научных руководителя, сообщила «Афише Daily» пресс-служба «Яндекса».

Номинация «Молодые исследователи»


  • Александр Гришин, аспирант НИУ ВШЭ, занимается исследованиями в области обучения и метаобучения в RL;
  • Александр Коротин, аспирант Сколковского института науки и технологий, занимается онлайновым машинным обучением, генеративными моделями и агрегирующими алгоритмами. Лауреат премии 2019 года;
  • Дмитрий Ковалев, студент магистратуры МФТИ, изучает методы оптимизации для машинного обучения. Лауреат премии 2020 года;
  • Олег Свидченко, студент магистратуры НИУ ВШЭ Петербурга, занимается исследованиями агентных систем и систем обучения с подкреплением.

Номинация «Научные руководители»


  • Алексей Артемов, научный сотрудник Сколковского института науки и технологий. Сфера интересов Алексея — компьютерное зрение, в том числе трехмерное, и нейронные сети;
  • Алексей Шпильман, заведующий Центром анализа данных и машинного обучения в НИУ ВШЭ Петербурга. Основной научный интерес — прикладной искусственный интеллект.

Начинающих ученых наградили за достижения в области компьютерных наук, а наставников — за вклад в развитие сообщества и работу с молодыми специалистами. Всем лауреатам выплачивается премия в размере 1 миллиона рублей. Также студентам и аспирантам компания оплатит поездку на международную конференцию по компьютерным наукам.

Еще одним призом для участников стали гранты на использование сервисов «Яндекса» в своих исследованиях. Например, Yandex DataSphere поможет молодым ученым в разработке машинного обучения, а платформа «Яндекс.Толока» — в разметке данных.

«С помощью премии мы хотим поддержать ребят, которым хватает смелости и энтузиазма, чтобы посвятить себя науке. Уверены, что результаты их работы принесут плоды в будущем в масштабе индустрии, страны и мира в целом», — рассказывает гендиректор компании «Яндекс» Елена Бунина.

Премия имени Ильи Сегаловича вручается молодым ученым и их наставникам в области компьютерных наук с 2019 года для поддержки молодых исследователей и научного сообщества в России, Беларуси и Казахстане. Лауреатов выбирает совет премии, в который входят ведущие исследователи «Яндекса», IT-эксперты и ученые с мировым именем.

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