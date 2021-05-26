В США выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона. Он не связан с обвинениями в сексуальном насилии

Полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона. Его обвиняют в нападении на видеооператора на концерте в городе Гилфорд в 2019 году.

В сообщении правоохранителей, опубликованном в фейсбуке, говорится, что певец и его представители знали об ордере, но не предприняли никаких усилий, чтобы вернуться в Нью-Гэмпшир и ответить на обвинения.

Преступление, инкриминируемое Мэнсону, расценивается как средней тяжести и без отягчающих обстоятельств. За него музыканту может грозить штраф в размере до 2 млн долларов или лишение свободы на срок до одного года.

Полицейские подчеркнули, что ордер об аресте певца не связан с обвинениями в сексуальном насилии.

В феврале актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мэнсона в абьюзе и манипуляциях. Позднее о сексуальном насилии и домогательствах музыканта рассказали еще несколько женщин, в том числе бурлеск-танцовщица Эсме Бьянко: она заявила, что рокер избивал и резал ее, публично унижал и контролировал всю ее жизнь. Музыкант отвергает все обвинения.