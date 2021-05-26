В России выявили 8 373 новых заражений COVID-19

В России выявили 8373 случая коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 489 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.