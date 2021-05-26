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В России выявили 8 373 новых заражений COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 12:00

В России выявили 8373 случая коронавируса за сутки, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 489 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 026 168. За последние сутки вылечились 9135 человек, за все время — 4 642 090. За сутки умерли 406 заболевших, за весь период — 119 600.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 167,8 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,1 млн), на втором — Индия (27,1 млн). За ними идут Бразилия (16,1 млн), Франция (5,6 млн) и Турция (5,2 млн).

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