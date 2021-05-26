В Британии умер Уилльям Шекспир, который одним из первых привился от COVID-19

В Британии в возрасте 81 года умер Уилльям Шекспир, который получил первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech вторым в мире — в декабре 2020 года в университетской больнице Ковентри.

Как пишет Би-би-си, смерть Шекспира не связана с коронавирусной инфекцией. Мужчина скончался от инсульта, уточнили в местных медучреждениях.

Жена Шекспира говорила, что ее супруг был благодарен за возможность стать одним из первых людей в мире, получивших вакцину. «Он этим очень гордился — ему нравилось освещение в СМИ и то позитивное изменение, которое он смог внести в жизни многих людей», — отметила она.

У Шекспира остались супруга, двое сыновей и внуки.

Великобритания стала первой страной в мире, которая разрешила использование вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Первым добровольцем, которому сделали инъекцию препарата, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан.