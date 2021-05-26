Лига безопасного интернета нашла пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна

Лига безопасного интернета усмотрела пропаганду наркотических средств в новом альбоме Моргенштерна «Million Dollar: Happiness». Организация направила обращение по этому поводу в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на директора лиги Екатерину Мизулину.

По ее мнению, «исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве». Пропаганду запрещенных веществ активисты нашли в песнях «Бебебе», «Ретрорейв» и «Ты ослеп».

В последнее время российские общественники и правоохранительные органы проявляют повышенный интерес к творчеству Моргенштерна. ФАС завела дело на артиста из‑за «непристойного» ролика для Альфа-банка, а МВД — административное дело о пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и «Family». Православные активисты усмотрели оскорбление чувств верующих в клипе Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна».