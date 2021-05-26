Дора и Даня Милохин выступят на летнем фестивале Airfest в Петербурге

Звезда тиктока Даня Милохин и главная представительница кьют-рока Дора выступят 5 июня в Питере на одной сцене в рамках фестиваля Airfest. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Дора стала широко известна после выхода дебютного альбома «Я не коммерция» в 2019 году с главным хитом того лета — «Дорадура». В марте 2020 года певица представила трек на программе «Вечерний Ургант», получив широкую любовь от зрителей после выхода шоу.

Даня Милохин — популярный тиктокер с многомиллионной аудиторией. В 2020 году блогер выпустил главные хиты карантина: «Я дома» и «Дико тусим» с Николаем Басковым. Оба клипа набрали более 50 миллионов просмотров.

Концерт пройдет под открытым небом на крыше Roof Place с видом на Финский залив. Начало — 5 июня, в 19.00.

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться в группе в «ВКонтакте». Билеты на мероприятие можно купить здесь.

Концерты фестиваля Airfest будут проходить с 5 июня по 12 сентября на двух локациях: Roof Place и «Севкабель-порте». Помимо Доры и Дани Милохина, в его лайнапе — «Пошлая Молли», Клава Кока, ATL, Slava Marlow, Ramil’, «Дети Rave» и Sqwoz Bab.