перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 8 373 новых заражений COVID-19 12:00
Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремистским организациям 11:45
РЖД запустит беспилотные электропоезда по МЦК в 2024 году. Раньше это хотели сделать в 2021-м 11:26
В Британии умер Уилльям Шекспир, который одним из первых привился от COVID-19 10:31
Лига безопасного интернета нашла пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна 9:54
«Газпром»/YouTube «Газпром» предложил построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире — Лахта-центр-2
«Газпром» предложил построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире — Лахта-центр-2 9:18
Дора и Даня Милохин выступят на летнем фестивале Airfest в Петербурге 9:01
«Победа» не пустила колясочников в самолет из‑за аккумуляторов на креслах. СК начал проверку Вчера в 22:56
Powerhouse откроет летний сезон 29 мая. В клубе в этот день выступят Lovanda и «Всигме» Вчера в 22:48
В рамках «Черешневого леса» пройдет концерт французской классики. На нем выступит Готье Капюсон Вчера в 22:01
На Ural Music Night состоится музыкальная конференция. Познакомиться с экспертами можно будет лично Вчера в 21:43
«Тима ищет свет»/YouTube «Тима ищет свет» выпустил клип на песню «Тост»
«Тима ищет свет» выпустил клип на песню «Тост» Вчера в 21:12
Обязательная вакцинация в Якутии, Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки и другие новости дня Вчера в 20:53 Дайджест
LEGO выпустит свой самый большой набор. Он позволит собрать карту мира Вчера в 20:17
На территории «K-30» в Петербурге установили световую инсталляцию от художников Volna Вчера в 19:44
Вышел трейлер «Прошлой ночью в Сохо», в котором Томасин МакКензи превращается в Аню Тейлор-Джой Вчера в 19:12
barstrelka/Instagram Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу вечеринкой с участием Kito Jempere
Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу вечеринкой с участием Kito Jempere Вчера в 18:43
Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня Вчера в 18:33
На «Кинопоиск HD» перезапустили легендарный советский киножурнал «Хочу все знать!» Вчера в 18:08
В Якутии объявили обязательную вакцинацию, а потом заменили слово «обязательная» на «массовая» Вчера в 18:03
Отключить рекламу

Дора и Даня Милохин выступят на летнем фестивале Airfest в Петербурге

Семён Гудошников
Сегодня в 9:01

Звезда тиктока Даня Милохин и главная представительница кьют-рока Дора выступят 5 июня в Питере на одной сцене в рамках фестиваля Airfest. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Дора стала широко известна после выхода дебютного альбома «Я не коммерция» в 2019 году с главным хитом того лета — «Дорадура». В марте 2020 года певица представила трек на программе «Вечерний Ургант», получив широкую любовь от зрителей после выхода шоу.

Даня Милохин — популярный тиктокер с многомиллионной аудиторией. В 2020 году блогер выпустил главные хиты карантина: «Я дома» и «Дико тусим» с Николаем Басковым. Оба клипа набрали более 50 миллионов просмотров.

Концерт пройдет под открытым небом на крыше Roof Place с видом на Финский залив. Начало — 5 июня, в 19.00.

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться в группе в «ВКонтакте». Билеты на мероприятие можно купить здесь.

Концерты фестиваля Airfest будут проходить с 5 июня по 12 сентября на двух локациях: Roof Place и «Севкабель-порте». Помимо Доры и Дани Милохина, в его лайнапе — «Пошлая Молли», Клава Кока, ATL, Slava Marlow, Ramil’, «Дети Rave» и Sqwoz Bab.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Клава Кока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить