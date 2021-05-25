Powerhouse откроет летний сезон 29 мая. В клубе в этот день выступят Lovanda и «Всигме»

Московский клуб Powerhouse анонсировал старт летнего сезона. Он состоится 29 мая — в этот день откроется летная веранда, а на сцену выйдут фанк-дуэт Lovanda и рэп-группа «Всигме». Об этом «Афише Daily» сообщили представители площадки.

Оба коллектива представят свои live-программы днем. Клуб откроется для гостей уже в 16.00. Помимо Lovanda и «Всигме», можно будет послушать трио Игоря Яковенко, Sandra Frakengerg Quartet, Андрея Алгоритмика и Лизу Гончарову.

Ночной лайн-ап вечеринки состоит из выступлений диджея XNTRS, также известного как Алена Ракова, Карины Истоминой, питерского продюсера Киры Моториной (Kierastoboy) и дуэта Tim Obscure & Ayokeh.

Вход на мероприятие будет свободным по предварительной регистрации. Расписание других майских событий Powerhouse можно посмотреть на странице клуба в фейсбуке.

В декабре 2020 года Powerhouse отметил семилетие. По этому поводу «Афиша Daily» поговорила с создателями клуба и его сотрудниками: они поделились байками и воспоминаниями о лучших концертах в истории заведения.