перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Победа» не пустила колясочников в самолет из‑за аккумуляторов на креслах. СК начал проверку Вчера в 22:56
Powerhouse откроет летний сезон 29 мая. В клубе в этот день выступят Lovanda и «Всигме» Вчера в 22:48
В рамках «Черешневого леса» пройдет концерт французской классики. На нем выступит Готье Капюсон Вчера в 22:01
На Ural Music Night состоится музыкальная конференция. Познакомиться с экспертами можно будет лично Вчера в 21:43
«Тима ищет свет»/YouTube «Тима ищет свет» выпустил клип на песню «Тост»
«Тима ищет свет» выпустил клип на песню «Тост» Вчера в 21:12
Обязательная вакцинация в Якутии, Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки и другие новости дня Вчера в 20:53 Дайджест
LEGO выпустит свой самый большой набор. Он позволит собрать карту мира Вчера в 20:17
На территории «K-30» в Петербурге установили световую инсталляцию от художников Volna Вчера в 19:44
Вышел трейлер «Прошлой ночью в Сохо», в котором Томасин МакКензи превращается в Аню Тейлор-Джой Вчера в 19:12
barstrelka/Instagram Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу вечеринкой с участием Kito Jempere
Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу вечеринкой с участием Kito Jempere Вчера в 18:43
Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня Вчера в 18:33
На «Кинопоиск HD» перезапустили легендарный советский киножурнал «Хочу все знать!» Вчера в 18:08
В Якутии объявили обязательную вакцинацию, а потом заменили слово «обязательная» на «массовая» Вчера в 18:03
Спецэпизод «Друзей» выйдет в «Амедиатеке» одновременно со всем миром Вчера в 17:49
Вышел трейлер «Порохового коктейля» про поколения женщин-киллеров. В главной роли — Карен Гиллан Вчера в 17:12
Пресс-материалы Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II»
Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II» Вчера в 17:11
Манижа выступит на фестивале «Дикая мята» Вчера в 17:11
«Союзмультфильм» отпразднует юбилей джазовым концертом в парке «Зарядье» Вчера в 16:36
Производитель йогурта Campina уйдет из России. Его купила компания Ehrmann Вчера в 16:08
Девушку Романа Протасевича, задержанную с ним, подозревают по нескольким статьям УК Беларуси Вчера в 15:54
Отключить рекламу

Powerhouse откроет летний сезон 29 мая. В клубе в этот день выступят Lovanda и «Всигме»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:48

Московский клуб Powerhouse анонсировал старт летнего сезона. Он состоится 29 мая — в этот день откроется летная веранда, а на сцену выйдут фанк-дуэт Lovanda и рэп-группа «Всигме». Об этом «Афише Daily» сообщили представители площадки.

Оба коллектива представят свои live-программы днем. Клуб откроется для гостей уже в 16.00. Помимо Lovanda и «Всигме», можно будет послушать трио Игоря Яковенко, Sandra Frakengerg Quartet, Андрея Алгоритмика и Лизу Гончарову.

Ночной лайн-ап вечеринки состоит из выступлений диджея XNTRS, также известного как Алена Ракова, Карины Истоминой, питерского продюсера Киры Моториной (Kierastoboy) и дуэта Tim Obscure & Ayokeh.

Вход на мероприятие будет свободным по предварительной регистрации. Расписание других майских событий Powerhouse можно посмотреть на странице клуба в фейсбуке.

В декабре 2020 года Powerhouse отметил семилетие. По этому поводу «Афиша Daily» поговорила с создателями клуба и его сотрудниками: они поделились байками и воспоминаниями о лучших концертах в истории заведения.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
видео
Билл Виола. Путешествие души
Движущиеся миры главного видеохудожника Америки
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить