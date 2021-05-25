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«Победа» не пустила колясочников в самолет из‑за аккумуляторов на креслах. СК начал проверку

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:56

Двое колясочников не смогли улететь из аэропорта Внуково в Калининград из‑за того, что «Победа» отказалась перевозить их коляски с аккумуляторами в багажном отсеке. Авиакомпания заявила «Подъему», что была готова принять пассажиров с ограниченными возможностями, но без аккумуляторов на креслах.

24 мая летевшие из Твери Андрей Увиков и Светлана Кокунова пожаловались в своих инстаграмах, что их не пустили на борт самолета, потому что выданные Фондом соцстрахования кресла не прошли техтребования авиаперевозчика — емкость их аккумуляторов превышала допустимые правилами перевозки показатели. По словам женщины, летевший с ними в Калининград, раньше проблем с колясками при перелетах не возникало.

После этого Увиков обратился в авиакомпанию Utair. На ближайший рейс их не зарегистрировали по тем же причинам. Тогда депутат Госдумы и глава Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и Тверской фонд социального страхования договорились, что в Калининграде им закупят коляски и аккумуляторы. Увиков и Кокунова вылетели рейсом Utair на встречу с представителями организации инвалидов-колясочников «Ковчег» и на данный момент уже в Калининграде.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК заинтересовалось ситуацией и пообещало проверить сообщения об отказе пустить на борт самолета колясочников, передает РБК.

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