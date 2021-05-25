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«Тима ищет свет» выпустил клип на песню «Тост»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:12

Российский музыкант «Тима ищет свет» выпустил клип на песню «Тост» из его последнего альбома под названием «Зеркало». Видео появилось на ютьюб-канале артиста.

В видео Тимофей Якимов (настоящее имя певца) обращается к темной изнанке российской действительности — к ощущению безнадежности, потерянности и бессмысленности жизни. Режиссером ролика выступил Михаил Гасимов.

Героиней трека стала женщина средних лет, осознавшая однажды, что всю жизнь нужно было прожить иначе. «Через Тиму мне хотелось передать слова поддержки каждому, кто оказался в такой ситуации», — сказал режиссер.

«Пьяный вечер, все выпивают, говорят тосты, а героиня сидит недвижимая, в отстранении. И в какой‑то момент осознает, что вся ее жизнь прожита зря, все, что она делала, во что верила, — пустое. И вот женщина начинает думать, что вообще все нужно было сделать по-другому, пытается понять, как ей быть дальше. А ответа на этот вопрос нет», — пояснил «Тима ищет свет».

Музыкант выпустил альбом «Зеркало» в апреле. В него вошли 13 треков. До этого «Тима ищет свет» представил фит с Лизой Громовой и опубликовал сингл «Стыд» об алкогольной зависимости.

Специально для «Афиши Daily» «Тима ищет свет» написал манифест зеркализма — о мире-всесалате, уродливых тварях, отсутствии пути и пустоте. В сентябре 2020 года мы также говорили с Тимофеем Якимовым, тогда речь шла о любви, смерти и кризисе рэпа.

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