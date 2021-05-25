В видео Тимофей Якимов (настоящее имя певца) обращается к темной изнанке российской действительности — к ощущению безнадежности, потерянности и бессмысленности жизни. Режиссером ролика выступил Михаил Гасимов.

Российский музыкант «Тима ищет свет» выпустил клип на песню «Тост» из его последнего альбома под названием «Зеркало». Видео появилось на ютьюб-канале артиста.

Героиней трека стала женщина средних лет, осознавшая однажды, что всю жизнь нужно было прожить иначе. «Через Тиму мне хотелось передать слова поддержки каждому, кто оказался в такой ситуации», — сказал режиссер.

«Пьяный вечер, все выпивают, говорят тосты, а героиня сидит недвижимая, в отстранении. И в какой‑то момент осознает, что вся ее жизнь прожита зря, все, что она делала, во что верила, — пустое. И вот женщина начинает думать, что вообще все нужно было сделать по-другому, пытается понять, как ей быть дальше. А ответа на этот вопрос нет», — пояснил «Тима ищет свет».

Музыкант выпустил альбом «Зеркало» в апреле. В него вошли 13 треков. До этого «Тима ищет свет» представил фит с Лизой Громовой и опубликовал сингл «Стыд» об алкогольной зависимости.

Специально для «Афиши Daily» «Тима ищет свет» написал манифест зеркализма — о мире-всесалате, уродливых тварях, отсутствии пути и пустоте. В сентябре 2020 года мы также говорили с Тимофеем Якимовым, тогда речь шла о любви, смерти и кризисе рэпа.